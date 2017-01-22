Страны ОПЕК ведут консультации по новой энергетической политике США

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Правительства стран - членов ОПЕК ведут консультации по новой энергетической политике США, предполагающей избавление от зависимости от ОПЕК, заявил журналистам генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

"Наши правительства находятся в консультациях по вопросу, как будут выглядеть отношения с США в свете их новой энергетической политики", - сказал он.