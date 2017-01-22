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Страны ОПЕК ведут консультации по новой энергетической политике США

Экономика и бизнес
22 января, 15:22 UTC+3
Генсек организации Мухаммед Баркиндо отметил, что новая политика предполагает избавление от зависимости от ОПЕК
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ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Правительства стран - членов ОПЕК ведут консультации по новой энергетической политике США, предполагающей избавление от зависимости от ОПЕК, заявил журналистам генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

"Наши правительства находятся в консультациях по вопросу, как будут выглядеть отношения с США в свете их новой энергетической политики", - сказал он.

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