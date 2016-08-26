Минэнерго США: выручка членов ОПЕК от экспорта в 2016 г. снизится на 15,5%, до $341 млрд

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ВАШИНГТОН, 26 августа, /ТАСС/. Страны ОПЕК в 2016 году выручат от продажи нефти $341 млрд, что на 15,5% ниже уровня 2015 года, подсчитало управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Снижение доходов вызвано падением цен на нефть.
В 2015 году члены картеля выручили от экспорта нефти $404 млрд, что на 46% ниже уровня 2014 года (753 млрд долларов). Это самый низкий показатель с 2004 года, отмечается в обзоре EIA.
При этом ведомство прогнозирует рост показателя в 2017 году - до $427 млрд.