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Минэнерго США: выручка членов ОПЕК от экспорта в 2016 г. снизится на 15,5%, до $341 млрд

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 17:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, августа /ТАСС
Снижение доходов вызвано падением цен на нефть
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ВАШИНГТОН, 26 августа, /ТАСС/. Страны ОПЕК в 2016 году выручат от продажи нефти $341 млрд, что на 15,5% ниже уровня 2015 года, подсчитало управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Снижение доходов вызвано падением цен на нефть.

В 2015 году члены картеля выручили от экспорта нефти $404 млрд, что на 46% ниже уровня 2014 года (753 млрд долларов). Это самый низкий показатель с 2004 года, отмечается в обзоре EIA.

При этом ведомство прогнозирует рост показателя в 2017 году - до $427 млрд.

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