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"Известия": Роспотребнадзор обяжет производителей обогащать продукты микроэлементами

Экономика и бизнес
23 января, 2:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Инициатива следует из плана мероприятий ведомства в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор может обязать производителей хлеба, питьевой воды, кисломолочных и других продуктов обогащать свои товары йодом, витаминами и другими микроэлементами. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство. Соответствующий список продуктов находится в разработке.

Отмечается, что инициатива Роспотребнадзора следует из плана мероприятий ведомства в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года (пункт 44). "Предложения о включении в план указанного пункта поступили от Минздрава", - подтвердили "Известиям" в Роспотребнадзоре.

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По данным издания, в 2018 году начнется подготовка законопроектов по профилактике йод-дефицитного заболевания - микронутриентной недостаточности.

"Один из механизмов реализации государственной политики здорового питания предусматривает разработку и промышленный выпуск широкого ассортимента продуктов здорового питания, создаваемых с использованием наукоемких инновационных технологий", - уточнили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что несбалансированный рацион питания - один из главных факторов риска возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний.

В Минздраве изданию сообщили, что список продуктов питания, которые в перспективе должны быть обогащены микроэлементами, представит Минсельхоз, а Минздрав его проверит и утвердит. "Сейчас предлагаются такие продукты как хлеб, овощи, рис", - уточнили в ведомстве.

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