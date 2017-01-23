Минсельхоз повысил верхнюю границу прогноза экспорта зерна из РФ до 37 млн тонн

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ скорректировал прогноз экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2016 года - 30 июня 2017 года) до 35-37 млн тонн.

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20 в Берлине.

Ранее Минсельхоз ожидал, что экспорт российского зерна в этом сельхозгоду составит 35 млн тонн.

"Прогноз экспорт зерна в сезоне 2016/2017 - 35-37 млн тонн. При этом объем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка на основные зерновые культуры, курсом рубля к доллару США, а также динамикой роста логистических расходов при перевозках зерна автомобильным и железнодорожным транспортом в 2017 году", - сказал Ткачев.

При этом министр подчеркнул, что экспортный потенциал составляет порядка 40 млн тонн. "Это тот объем зерна, который мы можем поставить на мировой рынок без ущерба для внутреннего потребления и сохранив необходимый объем переходящих запасов", - пояснил Ткачев.

​По его словам, с начала сезона экспортировано 21,28 млн тонн зерна (данные на 18 января), что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (21,344 млн тонн).

"При этом объем экспорта пшеницы по сравнению с аналогичным периодом сезона 2015/2016 увеличился на 4,8% и составил 16,734 млн тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.

По предварительным данным, в 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн тонн (на 14% больше, чем в 2015 году - 104,8 млн тонн), сообщил министр ТАСС. Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице - 73,3 млн тонн (на 19% больше уровня 2015 года).

​"Точные данные будут известны в марте текущего года, после получения окончательного расчета об итогах сбора урожая", - добавил Ткачев.