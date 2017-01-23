Венгрия подтвердила намерение расширить работу по АЭС "Пакш" при участии Росатома

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Венгрия подтвердила намерение расширить работу по атомной электростанции "Пакш" при участии Росатома. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Венгерские партнеры твердо подтвердили настрой Будапешта продолжить работу над расширением атомной электростанции "Пакш" при содействии Росатома, - сказал Лавров. - Подписанные двусторонние соглашения и контракт охватывают весь жизненный цикл станции от строительства до обеспечения топливом и технического обслуживания. Это стратегический проект и по масштабу, и в силу его очень высокотехнологичного характера".

Кроме того, министр упомянул "успешную реализацию других проектов, включая модернизацию силами "Метровагонмаша" вагонов для третьей линии будапештского метрополитена и целый ряд договоренностей, которые были достигнуты ранее, а также находятся в стадии активной реализации".

"В условиях насыщенного обмена на уровне регионов наших стран было принято решение создать еще одну межправительственную комиссию по межрегиональному сотрудничеству, сейчас готовится ее учредительное заседание", - сообщил глава российского МИД.

Лавров также с удовлетворением отметил углубление культурно-гуманитарного сотрудничества, включая расширение студенческих обменов, а также активный диалог по линии министерств иностранных дел.