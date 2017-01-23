Лавров обсудит с главой МИД Венгрии вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник в Москве переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Как сообщили в МИД РФ, министры обсудят практические вопросы российско-венгерской повестки дня, а также международные проблемы.

По словам официального представителя российского дипведомтсва Марии Захаровой, главы МИД двух стран, обсуждая двусторонние отношения, сделают упор на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве 17 февраля 2016 года.

"Также намечается обмен мнениями по международной проблематике, включая борьбу с терроризмом, отношения России с ЕС и НАТО, миграционный кризис в Европе и ситуацию на Украине", - заявила дипломат.

Высокая степень доверия

Между Москвой и Будапештом сегодня не существует серьезных нерешенных проблем, говорится в комментарии МИД РФ в связи с визитом Сийярто.

"Двусторонние отношения между нашими странами развиваются в позитивном ключе и характеризуются высокой степенью взаимного доверия, стабильностью, прагматизмом, - отметили в министерстве. - Руководство двух стран декларирует свою заинтересованность в развитии политического диалога, расширении торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, культурно-гуманитарных и научно-технических связей".

"Поддерживаются постоянные контакты между министерствами и ведомствами, по парламентской линии и в межрегиональном формате", - обратили внимание в МИД РФ.

Спад во взаимной торговле

"В условиях действия санкционных ограничений и в силу неблагоприятной финансово-экономической конъюнктуры объем взаимной торговли России и Венгрии по итогам 9 месяцев 2016 года сократился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $3,1 млрд", - информировали в дипведомстве.

Российско-венгерская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является эффективным инструментом при решении практических задач в области торговли, отметили в министерстве. "Очередное девятое заседание комиссии прошло 21-22 июня 2016 года в Будапеште, - напомнили в МИД РФ. - Следующее должно состояться в текущем году в России".

"Залогом преодоления спада во взаимной торговле являются крупные совместные высокотехнологичные проекты, - подчеркнули в министерстве. - В рамках предстоящей встречи министров планируется оценить ход реализации стратегического проекта расширения венгерской АЭС "Пакш" при участии госкорпорации "Росатом".

Укрепление взаимопонимания между народами

"Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи, - заявили в МИД России. - Отмечаем устойчивый интерес к расширению культурных, образовательных и спортивных обменов, контактов между академическими сообществами, что способствует укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами и позитивно влияет на формирование доброжелательного политического климата".

В министерстве обратили внимание на повышение интереса к изучению русского языка в Венгрии. "Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед, - информировали в дипведомстве. - Поставлена задача довести число стипендиатов, направляемых на учебу по государственной линии, до 200 человек с каждой стороны".

Межрегиональное взаимодействие

Россия и Венгрия активно развивают сотрудничество на региональном уровне. В 2016 году Будапешт посетили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Мордовия Владимир Волков, по итогам этих визитов был подписан ряд рамочных соглашений и контрактов.

"31 октября 2016 года прошел визит в Москву мэра Будапешта Иштвана Тарлоша, по итогам которого утверждена программа сотрудничества между двумя столицами на 2016-2019 годы", - напомнили в министерстве.

"В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты, - отметили в МИД РФ. - Завершается подготовка соглашений о сотрудничестве между Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и Республикой Карелия, Липецкой и Самарской областями России".

Между Россией и Венгрией достигнута договоренность о создании российско-венгерской Межправительственной комиссии по содействию межрегиональному сотрудничеству. Как сообщили в МИД РФ, ее учредительное заседание планируется провести в ближайшее время.

Подготовка контактов на высшем уровне

Москва рассматривает визит Сийярто в РФ как "очередной этап в развитии интенсивного политического диалога между Россией и Венгрией в контексте подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", подчеркнули в дипведомтсве.

Ранее глава аппарата венгерского премьер-министра Янош Лазар заявил о том, что визит Владимира Путина в Венгрию запланирован на 2 февраля текущего года. По его словам, Сийярто посетит Москву с целью подготовки визита российского лидера в Будапешт.