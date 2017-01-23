Путин согласился встретиться с участниками приватизации 19,5% "Роснефти"

НОВО-ОГАРЕВО, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен встретиться с участниками сделки по приватизации 19,5% акций "Роснефти" - представителями итальянского банка "Интеза" (Intesa Sanpaolo), Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority) и компании Glencore.

С соответствующим предложением к главе государства обратился руководитель нефтяной компании Игорь Сечин, отметив, что "Роснефть" планирует новые проекты с этими партнерами.

"Владимир Владимирович, хотел просить у Вас принять инвесторов - участников приватизационный сделки, которые принимали участие в разработке (сделки). Это наши партнеры из итальянского банка "Интеза", Катарский инвестиционный фонд и компании Glencore, - сказал глава "Роснефти". По его мнению, такая встреча нужна "для того, чтобы подчеркнуть значение этой сделки" и "для того, чтобы проинформировать Вас о новых проектах, которые состоятся с их участием". "Мы планируем увеличивать нашу активность (в работе) с этими партнерами", - пояснил Сечин.

"Хорошо", - отреагировал Путин.