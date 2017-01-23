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Индексация страховых пенсий на 5,4% с 1 февраля обойдется бюджету РФ в 230 млрд рублей

Экономика и бизнес
23 января, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет Пенсионного фонда России заложено 6,4 трлн рублей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 230 млрд рублей будет направлено из бюджета РФ на индексацию страховых пенсий с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление об индексации страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% по уровню фактической инфляции за 2016 год. С февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

"Расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год в размере почти 230 млрд рублей. В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 трлн рублей", - сообщили в ведомстве.

В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рублей.

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"Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров", - отметили в ПФР.

Кроме того, в ПФР напомнили, что стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года - 74,27 рубля).

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