Росимущество решает вопрос о способе продажи НМТП

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росимущество решает вопрос о способе продажи Новороссийского морского торгового порта. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"Сейчас в отношении Новороссийского морского торгового порта решается другой важный вопрос. Будет ли пакет, который сейчас продает "Транснефть", продаваться, будут ли они разделять свой пакет, будем ли мы свою продажу 20% аккумулировать с этой продажей. То есть там сейчас Росимущество работает в целом по способу продажи принадлежащего государству имущества - в какой степени нам нужно от этого пакета отказываться, и каким способом", - сказал Шувалов.
Пакет акций государства в НМТП (20%) одобрен в плане приватизации на 2017 год. Организатором приватизации выбран Sberbank CIB.
В январе министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что приватизировать НМТП целесообразно стратегическому инвестору. По его словам, интерес к покупке пакета проявляют разные компании, в том числе международные.
Заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский заявлял, что акции НМТП, принадлежащие Росимуществу, РЖД и "Транснефти", могут быть проданы в рамках приватизации одному инвестору, который станет контролирующим акционером. По его словам, пакетом НМТП интересуются группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и Сергей Шишкарев (владелец группы "Дело"). Также об интересе к активу заявлял и иностранный инвестор - дубайский портовый оператор DP World совместно со своим партнером - Российским фондом прямых инвестиций.