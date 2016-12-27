Грузооборот НМТП за 11 месяцев вырос на 5,3% - до 134,7 млн т

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот Новороссийского морского торгового порта (группа НМТП) в январе-ноябре 2016 г. составил 134,7 млн т, что на 5,3% превышает показатель перевалки за аналогичный период прошедшего года,говорится в сообщении группы.
Грузооборот наливных грузов за отчетный период вырос на 5,4%, до 104,5 млн т, в том числе сырой нефти перевалено 74,8 млн т (+8%), нефтепродуктов - 28,9 млн т (снижение на 0,4%).
Объем перевалки навалочных грузов за отчетный период увеличился на 3,2%, до 11,5 млн т, в том числе зерна было перевалено 5,7 млн т (падение на 2,3%), химических грузов - 793 тыс. т (-24,7%), сахара - 610 тыс. т (-29,2%), железорудного сырья - 2,7 млн т (рост на 39,1%), угля - 1,6 млн т (+17,8%).
Объем перевалки генеральных грузов в отчетном периоде вырос на 6,7%, до 13,9 млн т. Перевалка черных металлов и чугуна увеличилась на 8,6%, до 11,9 млн т. Объемы перевалки лесных грузов снизились на 8,4%, до 550 тыс. т. Перевалка цветных металлов сократилась на 7,4%, до 1 млн т.
Перевалка контейнерных грузов в январе-ноябре выросла на 3,2% - до 436 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и free float.