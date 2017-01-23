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В Госдуме считают хорошей новостью выход США из ТТП

Экономика и бизнес
23 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев выразил надежду, что далее последует и приостановка американского участия в Трансатлантическом партнерстве
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев считает хорошей новостью выход США из числа стран, подписавших в прошлом году договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП). С ним согласен и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Президент Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе о выходе США из соглашения о создании ТТП. ТТП предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, соглашение о его создании подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.

"Для России это хорошая новость, потому что в отдельных пунктах этого соглашения предусматривался примат над национальным правом, что ограничивало возможности двустороннего экономического партнерства", - заявил ТАСС Гутенев. Он добавил, что в случае реального запуска ТТП "Россия и иные страны, в отношении которых прежняя администрация вырабатывала политику сдерживания, были бы под дополнительным давлением". "Сейчас этот источник дополнительного давления размывается и, соответственно, одной угрозой для экономики России станет меньше", - отметил Гутенев.

При этом он выразил надежду, что за выходом США из соглашения по ТТП последует и приостановка американского участия в Трансатлантическом партнерстве, которое тоже "формирует новые правила игры в мировой торговле на тех принципах, которые в большей степени отвечают интересам не национальных экономик, а транснациональных корпораций и международного капитала".

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что создание ТТП преследовало "больше политические, чем экономические цели", оно было направлено на сдерживание России в плане экономического сотрудничества. "Поэтому выход из него США - хороший сигнал", - согласен Аксаков. По его мнению, "самое главное, что Трамп считает необходимым опираться прежде всего на экономические интересы, и действует как прагматик в интересах американского народа, а не против других государств".

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Выход США из Транстихоокеанского партнерства
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