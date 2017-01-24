Премии "Бизнес-Успех" вручили в Москве лучшим представителям малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Поддержка малого предпринимательства будет одним из основных приоритетов российского правительства в этом году, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на церемонии вручения национальной премии "Бизнес-Успех", которая прошла в Москве.

"В этом году мы настроены на активную господдержку малого предпринимательства в стране - это приоритет на уровне государства. Совместно с региональными властями будет реализовываться "дорожная карта" по поддержке субъектов МСБ. Сейчас малый бизнес нашей страны занимает одну четверть, мы хотим увеличить его долю до 50%", - сказал Шувалов.

По его словам, для стимулирования роста малого и среднего предпринимательства в России необходимо мотивировать крупные госкомпании увеличивать количество льготных закупок для представителей небольших компаний. "По имеющимся данным корпорации МСП, только за 2016 год компании с госучастием закупились у малого и среднего бизнеса на сумму в 1,5 трлн рублей. Нужно и дальше стимулировать их к увеличению числа закупок и предоставлению определенного куска рынка владельцам малых предприятий", - сказал первый вице-премьер.

"Бизнес-Успех" - это совместный проект "Опоры России", Агентства стратегических инициатив и Общественной палаты. Цель премии - популяризация малого и среднего бизнеса (МСБ) и тиражирование успешного опыта улучшения бизнес-климата на местах. За шесть лет существования проекта в его поддержку провели 53 региональных, окружных и всероссийских форума, в которых приняли участие около 47 тысяч предпринимателей и более трех тысяч представителей властей. Зрителями онлайн- рансляций с мероприятий "Бизнес-Успеха" стали свыше 100 тысяч человек.

Малый бизнес способен на большее

Глава "Опоры России" Александр Калинин на вручении премий отметил целый ряд шагов, сделанных для развития малого бизнеса.

"Благодаря поддержке президента появились масштабные госпрограммы по поддержке малого бизнеса - это и льготные тендеры, и кредиты по сниженной ставке, и образовательные программы, помогающие открыть свое дело с нуля. Сегодня малый и микробизнес способен на большее, есть активный интерес к экспорту своей продукции со стороны собственников небольших компаний. Еще несколько лет назад в это было сложно поверить", - отметил Калинин.

Он рассказал, что сегодня страны Шанхайской организации сотрудничества хотят активно сотрудничать с представителями малых и средних предприятий по части поставки национальных продуктов. "Недавно мы открыли наше представительство в Китае и заметили, что местные предприниматели были бы рады видеть у себя на прилавках российские товары, к примеру, тот же мед. Думаю, что с возможным снятием санкций ситуация экспорта отечественной продукции только улучшится", - добавил глава "Опоры России".

Лучший экспортный проект

По словам организаторов и участников премии "Бизнес-Успех", она давно стала возможностью для представителей малого бизнеса из разных регионов встретиться, обсудить возможности и свои достижения. В этом году премия вручалась в девяти номинациях, самой престижной из которых признали "Лучший экспортный проект". Здесь победителем стала орловская компания "Пумос", которая почти 20 лет занимается разработкой и производством систем освещения.

Владелец предприятия Евгений Путилин рассказал ТАСС, что в сферу деятельности его фирмы входят уличные, городские и промышленные системы освещения, а также проекты для офисов. "Мы стараемся конкурировать с китайскими производителями по части цен и вести свои собственные инновационные разработки в области освещения. Сейчас на нашу продукцию есть хороший спрос в Индии, недавно открыли там свое представительство. Мне было очень приятно выиграть именно в номинации лучшего экспортного проекта - это стимулирует к новым идеям и развитию", - сказал собеседник агентства.

Лучший женский проект

Владелица компании "Сфера" Елизавета Федосеева, победившая в номинации "Лучший женский проект", рассказала ТАСС, что чувствует гордость и радость от того, что ее поначалу небольшое семейное производство приправ и специй для домашних блюд в городе Гатчина Ленинградской области превратилось в серьезный федеральный проект.

"Я просто собирала и готовила различные специи из трав по своему усмотрению, чтобы прибавить пряности домашним блюдам. Затем гости, которые приходили в наш дом, стали неожиданно для меня нахваливать еду, говоря о ее приятных вкусовых качествах. Вскоре это разнеслось по всем знакомым, а потом через "сарафанное радио" у меня стали заказывать приправы для собственной кухни. Так и появилось маленькое дело, которое доросло до больших федеральных заказов", - рассказала Федосеева.

По словам собеседницы агентства, секрет успеха ее домашнего бизнеса заключается в том, что нужно искренне любить свое дело и верить в успех предприятия.

Лучший социальный проект

Молодой бизнесмен Илья Чех из Москвы получил премию за лучший социальный проект - его компания "Моторика" выпускает детские протезы рук. "Со времен студенчества я увлекался робототехникой, там же, в университете, родилась идея по изготовлению роботов на заказ. Потом появилось предложение от партнеров попробовать создать роботизированные детские протезы. Мы прошли через много испытаний, переговоров с инвесторами, а также долгий поиск подходящих запчастей и разработку конечного дизайна протеза", - рассказал Чех.

"Основная идея была в создании яркого прибора, с которым ребенку ходить не стыдно, а наоборот, весело, и он понимает всю его ценность и использует как очередной гаджет - мобильный телефон или приставку", - пояснил собеседник агентства.

"Лучший приз для меня - это улыбка и радость маленьких клиентов, для которых все и затевалось", - добавил лауреат премии.

В дальнейших планах предпринимателя - наладить протезирование всех конечностей, но для этого необходимо сначала отработать процесс на руках, чтобы впоследствии не отвлекаться на налаживание подготовительного производства.