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Народный банк Китая укрепил курс юаня до максимума с ноября 2016 года

Экономика и бизнес
24 января, 5:09 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Стоимость американской валюты составила 6,8331 юаня
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ПЕКИН, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народный банк Китая (центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте до отметки 6,8331 юаня за доллар. Это максимальное значение с 14 ноября 2016 года.

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Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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