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Импорт из Армении в РФ вырос на 70% в 2016 году

Экономика и бизнес
24 января, 14:32 UTC+3 ГОРКИ 24, января. /ТАСС
Премьер-министры Дмитрий Медведев и Карен Карапетян на переговорах в Москве обсудили двусторонние отношения и взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза
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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев связал рост импорта товаров из Армении в РФ с присоединением республики к Евразийскому экономическому союзу. Об этом он заявил во время переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

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"Несмотря на международную конъюнктуру, изменение цен на энергоносители и ряд других экономических моментов, тем не менее, товарооборот у нас стабильный, а если говорить об импорте из Армении, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%. Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому союзу и укреплению наших хозяйственных связей", - сказал Медведев. Он добавил, что к визиту Карапетяна подготовлен пакет документов, "который развивает вектор нашего сотрудничества". "Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и удобству человеческого общения", - сказал Медведев.

В свою очередь, Карапетян поблагодарил российского премьера за приглашение в Москву и прием, оказанный армянской делегации. Глава правительства Армении также поздравил российского коллегу с переизбранием его председателем партии "Единая Россия".

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев
Евразийский экономический союз. Досье

По мнению Карапетяна, встреча премьер-министров двух стран - хорошая возможность для того, чтобы сверить часы по российско-армянскому сотрудничеству и обсудить его актуальные направления. "Я хочу заверить вас, что наша делегация приехала с очень позитивным и деловым настроем. Традиционно повестка дня армяно-российских отношений весьма насыщена", - отметил Карапетян. Он отметил, что российский капитал в армянской экономике представлен достаточно широко, но нельзя останавливаться на достигнутых успехах. Карапетян подчеркнул, что армянская делегация в ходе переговоров рассчитывает представить ряд новых предложений, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы сотрудничества двух стран.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу в 2015 году.

Документы о сотрудничестве

Москва и Ереван подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере экономики и межрегионального взаимодействия. В частности, было подписано соглашение о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 25 сентября 2000 года. В ходе церемонии соответствующими нотами обменялись заместители министров иностранных дел РФ и Армении.

Кроме того Министерство промышленности и торговли России и Министерство экономического развития и инвестиций Армении заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали руководители ведомств Денис Мантуров и Сурен Караян.

Также подписана программа межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы. Подписи под документами поставили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

Документы подписаны в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева и его армянского коллеги Карена Карапетяна.

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