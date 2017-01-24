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"Роснефть" подала иск к "Транснефти" по делу о транспортировке нефти

Экономика и бизнес
24 января, 22:40 дата обновления: 24 января, 23:04 UTC+3
Иск был зарегистрирован 24 января, к производству принят пока не был
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Роснефть" подала иск к "Транснефти" в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти, по которому ранее суд принял обеспечительные меры, запрещающие транспортной монополии прекращать транспортировку нефти "Роснефти". Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом города Москвы 24 января, к производству принят пока не был.

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В конце декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти", запретив "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти" с 1 января 2017 года. Тогда же официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин отмечал, что "Роснефть" не заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год.

Суд уточнил, что "Роснефть" должна подать иск с требованиями к "Транснефти" не позднее 25 января 2017 года, иначе обеспечительные меры, наложенные судом, будут сняты. В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантирует оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора N0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".

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Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что компания считает неправомерными обеспечительные меры, принятые арбитражным судом по иску "Роснефти", и обратила на это внимание Верховного суда. Вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов пояснял, что компания написала письмо председателю Верховного суда.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин также ранее заявлял, что "Роснефть" ежегодно срывает нормативные сроки подписания документов по транспортировке нефти. Он отмечал, что вместо завершения договорной кампании в нормативно установленные сроки, соблюдаемые всеми остальными участниками рынка, "Роснефть" обратилась в суд "с требованием принятия предварительных обеспечительных мер, фактически затягивающих на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку и выбивая для себя нестандартные с рынком эксклюзивные условия".

По словам Демина, компания считает принятое решение суда незаконным и будет его обжаловать. При этом, по его словам, речь о приостановке транспортировки не идет. 

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