Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США хотят изменить правила по аккумуляторам после инцидентов с батареями Samsung

Экономика и бизнес
25 января, 5:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Комиссии по безопасности потребительских продуктов Элиот Кей отметил, что необходимо усиление мер безопасности на этапах проектирования и производства
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) заявила о необходимости модернизации свода правил, касающихся безопасности литий-ионных аккумуляторов после серии возгораний смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung Electronics. Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
Samsung Galaxy Note 7 возгорались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки

"Потребители не должны беспокоиться, что электронное устройство, оснащенное аккумулятором может поставить их самих, семью или собственность под угрозу", - цитирует агентство слова председателя комиссии Элиота Кея. "По меньшей мере, промышленность должна извлечь урок из данного опыта и улучшить безопасность потребителей путем введения большего количества мер безопасности на этапах проектирования и производства для гарантии того, что технологии питающиеся от литий-ионных батарей, приносили пользу без серьезной угрозы безопасности", - добавил он

В сентябре 2016 года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями, которые могли взорваться. После этого компания сообщила, что дефект устранен, и начала обмен купленных ранее смартфонов на новые. Однако, как выяснилось позднее, проблему решить так и не удалось, аккумуляторы в новых Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В связи с этим Samsung впоследствии объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

23 января Samsung Electronics обнародовала результаты проведенного расследования, изучив более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, в котором пришла к выводу, что причиной возгораний стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. В корпорации также отметили, что создали рабочую группу по вопросам аккумуляторных батарей, в которую вошли внешние консультанты, ученые и исследователи. В компании рассчитывают, что эта рабочая группа поможет Samsung "в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
2
NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника Трампа
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
"Известия": сотовое оружие принято на вооружение Минобороны
7
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
Темы дня
Реклама