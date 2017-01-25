Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на GM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на автопредприятии General Motors, которое было законсервировано в 2015 году. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Сергей Мовчан.

"Идут переговоры. Никаких подробностей сказать не могу", - сказал он, отвечая на вопрос о возвращении американской компании через белорусское производство. При этом Мовчан отметил, что переговоры ведутся не только с белорусской стороной.

Ранее в Смольном говорили о переговорах и ссылались на договор о неразглашении.

Консервация производства

Автоконцерн General Motors полностью остановил и законсервировал производство на своем российском заводе в Петербурге 1 июля 2015 года.

Производство полного цикла было остановлено в марте того же года после того, как GM объявил о реструктуризации бизнеса в России. Крупноузловая сборка продолжалась еще в течение трех с половиной месяцев.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet TrailBlazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году также планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тыс. автомобилей, к 2018 году - достичь локализации производства в 60%.