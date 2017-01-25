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Путин встретится с принимавшими участие в приватизации "Роснефти" инвесторами

Экономика и бизнес
25 января, 12:48 дата обновления: 25 января, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ, глава государства обсудит с участниками сделки проблемы делового климата в РФ и будущие проекты
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с инвесторами, принимавшими участие в приватизации "Роснефти". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он встретится с рядом представителей зарубежных деловых кругов, а именно с теми представителями деловых кругов, которые принимали участие в сделке "Роснефти", - сказал Песков.

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Президент РФ обсудит с участниками сделки по приватизации "Роснефти" проблемы делового климата в РФ и будущие проекты, добавил Песков.

"Говорить будут об инвестиционном климате, о надежности российской стороны как партнера для зарубежных инвесторов и о перспективах продолжения и расширения сотрудничества", - сказал он.

Песков уточнил, что во встрече примут участие глава суверенного фонда Катара шейх Абдалла бен Хамад бен Халифа Аль Тани, главный исполнительный директор компании Glencore International Айван Глазенберг и главный исполнительный директор банка Intesa Карло Мессина. Участие во встрече примет и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Журналисты поинтересовались, будет ли на встрече подниматься вопрос о принадлежности компании, которая является акционером приобретателя пакета "Роснефти" и зарегистрирована на Каймановых островах. При этом ее владельцы неизвестны рынку.

"Не думаю, что такие технологические вопросы будут подниматься", - сказал Песков, подчеркнув лишь в этой связи, что "президент обладает всей необходимой информацией". "Президент встречается с серьезными инвесторами, с партнерами на длительную перспективу", - отметил Песков.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками сделки по приватизации 19,5% акций "Роснефти" состоится 25 января. С предложением встретиться с представителями итальянского банка "Интеза" (Intesa Sanpaolo), Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority, QIA) и компании Glencore к главе государства обратился руководитель нефтяной компании Игорь Сечин. По его мнению, такая встреча нужна для того, чтобы подчеркнуть значение состоявшей сделки и для того, чтобы проинформировать президента России о новых проектах.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд QIA закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Ранее консорциум подписал соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.

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Приватизация "Роснефти"
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