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ФТС готова к оформлению товаров из ЕС и США в случае отмены санкций

Экономика и бизнес
25 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Замглавы ведомства подчеркнул, что таможенная служба "не будет тормозом" при изменении ситуации
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ готова к оформлению товаров из стран, на которые распространяются санкционные ограничения, в случае их отмены. Об этом журналистам сообщил замглавы ФТС Руслан Давыдов.

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"И на уровне международном, и на уровне национальном таможня не является политическим органом. По сути дела, мы являемся инструментом регулирования международной торговли... Я могу сказать только одно: таможня не будет тормозом в том случае, если будут приняты решения какие-то по смягчению тех или иных режимов на те или иные товары", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос, возможна ли отмена или смягчение санкционного режима в некоторых странах в связи со сменой власти.

Он подчеркнул, что в случае смягчения ограничений ФТС отработает эти решения так же быстро, как это было сделано при введении запрета на ввоз.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал российским сельхозпроизводителям активнее продвигать продукцию на полки магазинов, пока действуют контрсанкции. При этом, выступая на Гайдаровском форуме 13 января, Шувалов не исключил, что после 31 декабря 2017 г. Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. По его словам, наверное, пришло время понимать, что санкции (со стороны Запада - прим. ред.) скоро прекратят свое действие и контрсанкции тоже.

В свою очередь замглавы Минсельхоза Евгений Громыко в беседе с ТАСС отмечал, что говорить об отмене продэмбарго (контрсанкции против Запада) пока преждевременно. Кроме того, это нервирует бизнес, подчеркивал он.

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