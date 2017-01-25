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ФАС перенесла на февраль рассмотрение дела в отношении Apple о сервисном обслуживании

Экономика и бизнес
25 января, 16:00 дата обновления: 25 января, 16:41 UTC+3
Перенос связан с отсутствием кворума
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комиссия ФАС России перенесла рассмотрение дела в отношении Apple о сервисном обслуживании на февраль 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"В связи с отсутствием кворума комиссия ФАС России перенесла рассмотрение дела в отношении "Эппл Рус" на февраль 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее ФАС уже переносило рассмотрение данного дела с 17 на 25 января по техническим причинам.

В декабре 2016 года ФАС возбудила новое дело против Apple по сервисному обслуживанию. В частности, ведомство получило обращение гражданина, который не смог заменить дисплей смартфона в сервисном центре - ему предложили заменить телефон на новый.

Как пояснял тогда заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, в соответствии с правилами обслуживания Apple, в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении этого срока замену можно произвести только за деньги.

При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, добавлял он. Это, по мнению замглавы ФАС, ущемляет права потребителей.

Комиссия ФАС будет рассматривать дело в отношении действий ООО "Эппл Рус" по признакам нарушения ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции". В случае подтверждения фактов нарушения законодательства, согласно ч.1 ст.14.31 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), должностному лицу компании грозит штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, а компании - от 300 тыс. до 1 млн рублей.

ФАС уже ведет в отношении Apple дело за координацию ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus, появившихся в продаже в России в 2015 года. 

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