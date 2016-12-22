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ФАС рассмотрит дело в отношении Apple по сервисному обслуживанию 17 января

Экономика и бизнес
22 декабря, 16:09 дата обновления: 22 декабря, 16:52 UTC+3
В случае подтверждения фактов нарушения законодательства должностному лицу компании грозит штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, а компании - от 300 тыс. до 1 млн рублей
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Андрей Кашеваров

Андрей Кашеваров

© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 17 января 2017 года рассмотрит дело в отношении Apple, которое касается дискриминации потребителей при осуществлении сервисного обслуживания. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

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"Рассмотрение дела в отношении действий ООО "Эппл Рус" по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" состоится 17 января 2017 года. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства, согласно части 1 статьи 14.31 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), должностному лицу компании грозит штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, а компании - от 300 тыс. до 1 млн рублей", - отметил Кашеваров.

В декабре ФАС возбудила новое дело против Apple по сервисному обслуживанию. В частности, ведомство получило обращение гражданина, который не смог заменить дисплей смартфона в сервисном центре - ему предложили заменить телефон на новый. Как отмечал тогда Кашеваров, в соответствии с правилами обслуживания Apple в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении замену можно произвести только за деньги. При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, добавлял он. Это, по мнению замглавы ФАС, ущемляет права потребителей.

В настоящее время ФАС уже ведет в отношении Apple дело за координацию ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus, появившихся в продаже в России в 2015 г.

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