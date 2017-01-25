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Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%

Экономика и бизнес
25 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Денежные доходы в среднем на душу населения в годовом выражении, по данным Росстата, выросли на 1%
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© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по предварительным данным, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%. При этом в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%, следует из оперативного доклада Росстата.

Денежные доходы в среднем на душу населения в 2016 году увеличились в годовом выражении на 1% - до 30 775 руб., в декабре 2016 года к аналогичному периоду 2015 года снизились на 0,6%, до 46 233 руб.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам 2016 года составила 36 703 руб., что на 0,6% выше, чем годом ранее.

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