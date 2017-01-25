Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%

КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
Прыгунья Екатерина Конева подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 25 января, 16:22
Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 годаСпорт 25 января, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по предварительным данным, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%. При этом в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%, следует из оперативного доклада Росстата.
Денежные доходы в среднем на душу населения в 2016 году увеличились в годовом выражении на 1% - до 30 775 руб., в декабре 2016 года к аналогичному периоду 2015 года снизились на 0,6%, до 46 233 руб.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам 2016 года составила 36 703 руб., что на 0,6% выше, чем годом ранее.