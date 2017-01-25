Приход Glencore и QIA в "Роснефть" не повлияет на отношения BP с российской компанией

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Приход новых акционеров "Роснефти" - Glencore и Qatar Investment Authority (Катарский суверенный фонд, QIA) - не оказывает влияния на отношения BP с российской компанией. Об этом журналистам сообщил глава британской компании Роберт Дадли.

"Это не оказывает влияния на роль BP в компании", - сказал он отвечая на вопрос ТАСС, повлияет ли приход новых акционеров в "Роснефть" на отношение российской компании с BP.

"У страны (России - прим. ТАСС) есть цель приватизировать определенный процент акций ("Роснефти" - прим. ТАСС). Мы комфортно себя чувствуем после того, что они (руководство "Роснефти" - прим. ТАСС) сделали", - отметил Дадли.

Кроме того, он подчеркнул, что британская компания очень довольна своими отношениями с "Роснефтью" и с руководством компании.

В начале января 2017 года нефтетрейдер Glencore и Qatar Investment Autority закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Ранее консорциум подписал соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей.

Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании. Британская BP владеет 19,75% пакетом акций в "Роснефти".