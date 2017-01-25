ВЭБ направит на погашение внешних долгов по 220 млрд руб. в 2017 и 2018 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) направит на погашение внешних долгов по 220 млрд рублей в 2017 и в 2018 году, сообщил на пресс-конференции глава госкорпорации Сергей Горьков.

"В 2016 году мы выплатили 220 млрд рублей. В 2017 году - от 220 до 240 млрд рублей должны выплатить по внешнему долгу, в 2018 году - тоже порядка 220 млрд рублей", - отметил он.

Сложности с рефинансированием внешнего долга в условиях санкций и недополученные процентные доходы по неработающим активам приводят к необходимости финансовой поддержки со стороны государства, отмечается в стратегии развития госкорпорации до 2021 года.

В 2016-2017 годах ВЭБ продаст часть ликвидных активов и за счет полученных средств частично покроет расходы на погашение задолженности, однако в 2017-2021 годах банку потребуется субсидия. Ее размер будет составлять 150 млрд рублей ежегодно, указывается в документе.

Объем базового финансирования

Объем предоставленного финансирования ВЭБ в базовом сценарии составит 770 млрд руб. до 2021 года, с учетом привлекаемого софинансирования может составить до 1,4 трлн руб. Об этом говорится в стратегии Внешэкономбанка на период до 2021 года.

"В базовом сценарии ВЭБ сфокусируется на ограниченном круге проектов в приоритетных отраслях экономики. Объем предоставленного финансирования в базовом сценарии составит 770 млрд руб. до 2021 года, увеличиваясь со 110-120 млрд руб. в год в 2017-2018 гг. до примерно 200 млрд руб. в 2021 году", - отмечается в стратегии.

В документе также говорится, что с учетом привлекаемого софинансирования со стороны других инвесторов суммарный объем финансирования проектов ВЭБ за 2017-2021 гг. может составить до 1,4 трлн руб.

В базовом сценарии ВЭБ сфокусируется на ограниченном круге проектов в приоритетных отраслях экономики.

Для финансирования проектов ВЭБ будут использованы средства ФНБ и рыночные источники. Кроме того, для поддержания необходимого уровня достаточности капитала в 2017-2021 гг. ежегодно понадобится дополнительно около 150 млрд руб. из государственных источников в форме докапитализации. Доля рыночного фондирования будет постепенно расти. Ожидается, что доля софинансирования проектов со стороны других инвесторов достигнет 60%, отмечается в стратегии.

Комитет по стратегии

В новой организационной структуре при наблюдательном совете ВЭБ появится комитет по стратегии.

При наблюдательном совете ВЭБ создается Комитет по стратегии со следующими задачами: утверждение приоритетных направлений инвестирования, утверждение ежегодных целей по направлениям, говорится в документе.

Важными организационными изменениями также будут создание подразделения по работе с клиентами, формирование центра компетенций по анализу бизнес-моделей в отраслях, создание центра компетенций по синдикации, создание подразделения по активному поиску проектов в целевых нишах, создание центров компетенций по сделкам с капиталом и сделкам слияний и поглощений, создание центра компетенций по агрегации господдержки.

В свою очередь Сергей Горьков сообщил, что комитет по стратегии будет создан на следующем заседании наблюдательного совета ВЭБ, которое запланировано на конец февраля. "Важно, чтобы комитет работал. Для нас важно куда мы двигаемся, как мы двигаемся, важны понятные взаимоотношения и наблюдательным советом и с правительством", - сказал Горьков.

По его словам, вопрос о том, кто возглавит комитет по стратегии пока не решен. "Мы сейчас это обсуждаем. Предполагается, что комитет возглавит член наблюдательного совета", - отметил Горьков.