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"Ведомости": единую информсистему госзакупок намерены полностью передать казначейству

Экономика и бизнес
26 января, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время самим ведомством, МЭР, Минфином и Минюстом
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральное казначейство определено как единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за функционирование Единой информационной системы госзакупок (ЕИС, zakupki.gov.ru). Об этом пишут "Ведомости", ознакомившиеся с соответствующим письмом аппарата правительства, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник. По данным издания, проект постановления правительства о назначении Федерального казначейства единым оператором ЕИС будет подготовлен в ближайшее время самим ведомством, МЭР, Минфином и Минюстом.

Как отмечают "Ведомости", в ноябре 2016 года Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления правительства, согласно которому ответственным за ЕИС назначалось само министерство. В том же месяце Минфин РФ направил в Минэкономразвития письмо с предложением сделать единым оператором ЕИС Федеральное казначейство для сокращения сроков ее доработок и внедрения новых функций.

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В конце декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству "определить единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за функционирование единой информационной системы в сфере госзакупок, а также создать при таком органе (с участием ОНФ) общественную экспертную комиссию по мониторингу функционирования единой информационной системы".

С января текущего года перевод конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронную форму стал обязательным для всех заказчиков. До 1 января 2017 года ЕИС выполняла исключительно технические функции: по формированию, обработке, хранению и предоставлению данных участникам контрактной системы, а также использованию электронной подписи для подписания документов, подачи заявок, открытия доступа к таким заявкам. Теперь же ЕИС также осуществляет контроль за соответствием различной информации, в частности об объеме финансового обеспечения, доведенном до заказчика.

Кроме того, с 1 января 2017 года вступил в силу предусмотренный запрет на осуществление закупок, которые не включены в планы-графики. До этого действовало положение Бюджетного кодекса РФ о необходимости заключать госконтракты в соответствии с планом-графиком.

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