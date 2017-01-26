Капзатраты на освоение Сухого Лога оцениваются в 90-100 млрд руб.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Освоение золоторудного месторождения Сухой Лог потребует капитальных затрат в объеме 90-100 млрд рублей, говорится в сообщении Минприроды.

Победителем проведенного в четверг аукциона по Сухому Логу стало совместное предприятие Ростеха и крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс" - "СЛ Золото". В результате аукциона в бюджет поступит 9,406 млрд рублей.

Минприроды России будет контролировать ход реализации проекта на всех его стадиях, чтобы обеспечить выполнение всех лицензионных требований, соблюдение природоохранного законодательства, подчеркивают в министерстве.

Освоение месторождения Сухой Лог обеспечит поступление в федеральный бюджет и бюджет Иркутской области ежегодно более 8 млрд руб., позволит создать около 4 тыс. рабочих мест на основном производстве и около 10 тыс. дополнительных рабочих мест. Для разработки будет сформирована мощная транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура в регионе. Освоение месторождения позволит обеспечить приток в регион крупных инвестиций в золотодобывающую и сопутствующие отрасли.

Планируется, что в результате разработки месторождения будет создан крупный компактный горнорудный район по добыче золота на уровне 80-90 т и 20-25 т серебра в год. В промышленное освоение будут вовлечены другие проявления золота Ленского золотопромышленного района, а также месторождения строительного сырья.

Планируется, что в г. Бодайбо (Иркутская область) будет создан научно-исследовательский и учебный центр для обеспечения горнодобывающих предприятий района инновационными технологиями и профессиональными кадрами специалистов.

Разработка запасов

Более 80% запасов месторождения могут быть отработаны наиболее экономичным открытым способом. Срок открытой отработки месторождения карьером составит около 33 лет, отработка остаточных запасов подземным способом - 20 лет.

Разведанными запасами месторождение обеспечено на срок свыше 50 лет. За период отработки будет произведено около 2 000 т золота и 500 т серебра.

По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2016 г. золоторудное месторождение Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1656 т, серебра - 1533,3 т.

Забалансовые запасы золота составили 522 т. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Месторождение обладает потенциалом увеличения сырьевой базы.