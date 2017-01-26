Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделяет 58 млрд руб. на субсидирование ставки по инвесткредитам АПК

Экономика и бизнес
26 января, 13:04 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС
На выполнение ФЦП "Мелиорации земель сельхозназначения" направят 4,5 млрд руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 58 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам для сельского хозяйства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы направляем 58 млрд руб., очень большие деньги, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 млрд руб.", - сказал он на заседании правительства.

Медведев добавил, что кабмин также выделит 4,5 млрд руб. на выполнение ФЦП "Мелиорации земель сельхозназначения".

Смотрите также

Сельское хозяйство остается локомотивом российской экономики
Поддержка предприятий АПК в ряде регионов РФ в следующем году сохранится на уровне 2016 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бюджет 2017-2019
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
7
Десять депутатов Рады написали заявления о выходе из правящей коалиции
Темы дня
Реклама