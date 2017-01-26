Кабмин выделяет 58 млрд руб. на субсидирование ставки по инвесткредитам АПК

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 58 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам для сельского хозяйства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Мы направляем 58 млрд руб., очень большие деньги, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 млрд руб.", - сказал он на заседании правительства.
Медведев добавил, что кабмин также выделит 4,5 млрд руб. на выполнение ФЦП "Мелиорации земель сельхозназначения".