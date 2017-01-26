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"Полюс" может приобрести у Ростеха еще 23,9% в СП после получения лицензии на Сухой Лог

Экономика и бизнес
26 января, 15:14 UTC+3
Как говорится в сообщении госкорпорации, сумма сделки составит приблизительно $141 млн
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. АО "Полюс" планирует приобрести у Ростеха дополнительную долю в размере 23,9% в ООО "СЛ Золото" после получения лицензии на месторождение Сухой Лог, приблизительно за 141 млн долларов, говорится в сообщении госкорпорации.

Планируется, что средства будут выплачиваться частями на протяжении следующих пяти лет (с правом ускорить процесс приобретения).

Партнеры ожидают, что итоги аукциона будут официально объявлены до конца февраля 2017 года. Вслед за этим выдача ООО "СЛ Золото" лицензии на право пользования месторождением Сухой Лог может занять до трех месяцев или, возможно, более.

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