Ространснадзор готов контролировать не заплативших через "Платон" перевозчиков

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ТВЕРЬ, 26 января. /ТАСС/. Ространснадзор объявил о технической готовности федерального Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) осуществлять контроль за перевозчиками, уклоняющимися от оплаты тарифа через систему "Платон", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия ЦАФАП.
"На сегодняшний момент центр обработки данных полностью готов к тому, чтобы предоставить в едином месте всем сотрудникам Ространснадзора возможность обрабатывать сведения о нарушителях. Выносить соответствующие постановления система позволяет, и мы это сегодня проинспектировали", - сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
По его словам, весь функционал по контролю за перевозчиками в системе "Платон" будет передан Ространснадзору от ГИБДД не позднее 15 июля 2017 года (после принятия нормативно-правовой базы - прим. ТАСС).
"Мы планируем, что работа по передаче полномочий будет закончена не позднее 15 июля этого года", - пояснил он.
ЦАФАП обеспечит для Ространснадзора техническую возможность наложения штрафов на основе данных автоматической фото-видео фиксации.
По данным ведомства, на сегодняшний день Ространснадзором вынесено более 11 тыс. постановлений, наложено штрафов на 48 млн рублей.
ЦАФАП Ространснадзора будет действовать при Центре управления и мониторинга системы "Платон", который располагается в г. Тверь.