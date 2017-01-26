Арбитраж Петербурга продлил банкротство бизнесмена Кехмана до 13 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 13 июля банкротство бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть долгов своей банкротящейся компании "Группа JFC", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Срок реализации имущества Кехмана продлить на полгода", - сказал судья и назначил заседание по отчету конкурсного управляющего на 13 июля.

Ранее сообщалось, что имущество бизнесмена будет продано на торгах. Среди оцененного имущества - икона стоимостью 400 тыс. руб., портрет Кехмана за 15 тыс. руб., а также запонки за 200 тыс. руб.

История банкротства

В конце июля 2016 года арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанка Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт- Петербург", "Уралсиб" и Райффайзенбанк долгов на сумму 64,7 млн руб.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд руб. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд руб.), Райффайзенбанк (420,1 млн руб.), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд руб.), Юникредит банк (434,3 млн руб.), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд руб.) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн руб.). Ранее арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Позже Верховный суд РФ отказал Кехману в пересмотре решений судов трех инстанций о введении процедуры реструктуризации его долгов по иску Сбербанка, поскольку доводы Кехмана "не подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточными основаниями для пересмотра судебных актов в кассационном порядке".

Владимир Кехман работает на руководящих постах в Михайловском театре в Петербурге и в Новосибирском театре.