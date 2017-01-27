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TransCanada подала в Госдеп новую заявку по нефтепроводу Keystone XL

Экономика и бизнес
27 января, 2:31 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Как указал исполнительный директор компании, новый трубопровод позволит США "удовлетворить свои растущие энергетические потребности"
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ОТТАВА, 27 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадская TransCanada подала в Госдепартамент США новую заявку на строительство нефтепровода Keystone XL Pipeline. Об этом в четверг сообщили в компании.

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Как указал исполнительный директор TransCanada Расс Гирлинг, новый трубопровод позволит Соединенным Штатам "удовлетворить свои растущие энергетические потребности".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации об отказе от строительства нефтепровода Keystone XL Pipeline из Канады. При этом глава Белого дома предупредил, что подписанный им указ не означает окончательной ясности в вопросе о возможности сооружения данного трубопровода.

Новая исполнительная ветвь власти США "собирается вновь открыть переговоры" с Оттавой по "некоторым условиям" строительства нефтепровода, подчеркнул президент, не вдаваясь в детали.

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