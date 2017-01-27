Крашенинников и Макаров предлагают освободить самозанятых граждан от регистрации ИП

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатели комитетов Госдумы по бюджету и налогам и по госстроительству и законодательству Андрей Макаров и Павел Крашенинников внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, которым самозанятые граждане освобождаются от обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Информация об этом размещена в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил журналистам один из авторов инициативы Павел Крашенинников, поправки предлагается внести в часть первую Гражданского кодекса РФ. "Проект разработан в соответствии с поручением президента РФ и направлен на определение правового статуса самозанятых граждан в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством", - добавил он.

К самозанятым гражданам, по словам Крашенинникова, "принято относить лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя". "Это могут быть услуги репетитора, няни, сиделки, домработницы, фотографа, переводчика, компьютерного программиста, таксиста, различного рода экспертов, консультантов и многие другие", - отметил депутат.

Согласно действующему законодательству, разъяснил автор, "осуществлять предпринимательскую деятельность могут только те лица, которые зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке". "То есть и репетитор, и продавец цветов на улице, и частный извозчик при наличии других признаков предпринимательской деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли) обязаны регистрироваться в качестве предпринимателя. Если такая деятельность не зарегистрирована должным образом либо осуществляется без обязательной лицензии, может последовать уголовное наказание по статье 171 УК РФ "Незаконная предпринимательская деятельность", - сказал он.

Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, позволяющие гражданам осуществлять отдельные виды приносящей доход деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, указанные лица получат возможность трудиться на законных основаниях без необходимости несения обременительных обязанностей, установленных для индивидуальных предпринимателей, сообщил Крашенинников.

По словам главы комитета, принятие законопроекта устранит барьеры, существующие сегодня для миллионов самозанятых граждан нашей страны, позволит сделать их деятельность законной без необходимости сбора и подачи излишних документов и не считать себя нарушителем или преступником.