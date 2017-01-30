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"Уральские авиалинии" опровергли проблемы с согласованием рейсов в Израиль из Жуковского

Экономика и бизнес
30 января, 11:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, января. /ТАСС
В авиакомпании сообщили, что первый рейс в Израиль запланирован на 19 марта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" опровергли проблемы с согласованием рейсов в Израиль из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Согласование рейсов в Израиль из Жуковского идет в плановом режиме, никаких проблем нет. Официальных запретов в авиакомпанию не поступало", - сказали в пресс-службе, добавив, что первый рейс в Израиль запланирован на 19 марта.

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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Израиль пока не согласовал рейсы "Уральских авиалиний" из аэропорта Жуковский в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются. По данным источников издания, Израиль ссылается на превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю. По данным собеседников "Коммерсанта", причиной отказа является спор о статусе аэропорта Жуковский.

В конце прошлого года статус аэропорта Жуковский чуть не привел к закрытию авиасообщения с Таджикистаном. В декабря 2016 года Таджикистан отказался согласовывать "Ямалу" полеты из Жуковского, Минтранс РФ запретил таджикской "Сомон Эйр" выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 27 января заявил, что четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут осуществлять авиарейсы через аэропорт Жуковский с мая 2017 года. Авиасообщение между РФ и Таджикистаном с использованием аэропорта Жуковский налаживается.

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