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Профильный комитет Совфеда поддержал закон о ратификации "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
30 января, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Вопрос о ратификации соглашения внесен в повестку 405-го заседания Совета Федерации, которое состоится в среду, 1 февраля
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Турции о проекте газопровода "Турецкий поток".

"Рекомендовать к одобрению палатой федеральный закон "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", - говорится в заключении комитета.

Вопрос о ратификации соглашения внесен в повестку 405-го заседания Совета Федерации, которое состоится в среду, 1 февраля. Государственная дума приняла документ в третьем чтении 20 января.

Соглашение о проекте газопровода "Турецкий поток" было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Проект предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.

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