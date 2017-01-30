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"Почта России" в ответ на претензии ФАС заявила, что не нарушала закон о конкуренции

Экономика и бизнес
30 января, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
ФАС возбудила дело в отношении почтового предприятия из-за неисполнения предупреждения, выданного ведомством по результатам рассмотрения заявления ООО "ФПС"
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Почта России" сообщила, что осуществляет свою деятельность строго в рамках правового поля в соответствии с нормами закона "О почтовой связи" и не видит правовых оснований для заключения агентского договора, отказ в котором стал причиной возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

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ФАС возбудила дело в отношении почтового предприятия из-за неисполнения "Почтой России" предупреждения, выданного ведомством по результатам рассмотрения заявления ООО "ФПС". Компания ФПС пожаловалась в ФАС в связи с тем, что "Почта России" отказала ей в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России. Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 года.

"Почта России" не видит правовых оснований для заключения агентского договора, предложенного указанной компанией, позиция предприятия является обоснованной и соответствующей действующему гражданскому законодательству", - прокомментировала возбуждение дела пресс-служба предприятия.

Компания также отметила, что ФПС, являясь лицензированным оператором почтовой связи и принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, обязуясь переслать почтовое отправление по указанному отправителем адресу. "Почта России" стороной данного договора не является, и никакие обязательства по такому договору на нее возложены быть не могут, отметили в компании.

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