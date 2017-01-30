Дворкович: система учета лекарств станет обязательной

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Автоматизированная система учета лекарств будет добровольной, затем станет обязательной, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями.

"Речь идет о примерно 350 тыс. участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей - примерно половина отечественных, половина зарубежных; это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций", - обозначил Дворкович тех, кто будет задействован в системе учета лекарств.

Он подчеркнул, что "на первом этапе система пройдет период апробации, именно поэтому это называется "эксперимент". "Участие в системе будет добровольным в течение одного года", - уточнил он.