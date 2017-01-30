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Суд отказал Apple в споре с Шереметьевской таможней из-за iWatch

Экономика и бизнес
30 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
По мнению истца, iWatch не являются часами, так как устройство не может отсчитывать время без синхронизации с материнским устройством
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области отказал Apple в удовлетворении требований о признании незаконными требований Шереметьевской таможни, которая классифицировала iWatch как часы. Об этом сообщила судья по итогам заседания.

"Арбитражный суд именем Российской Федерации решил в удовлетворении заявленных требований ООО "Эппл Рус" отказать", - сказала она.

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Судебный акт может быть обжалован в Десятом арбитражном суде в течение месяца с даты изготовления его в полном объеме.

ООО "Эппл Рус", российское подразделение Apple, подало иски в московский арбитражный суд и арбитражный суд Московской области 18 февраля 2016 г. Компания оспаривает решения Центрального таможенного управления ФТС России и Шереметьевской таможни о предварительной классификации в конце 2015 г. Apple Watch как часы. Теперь эти устройства классифицируются как наручные часы, за ввоз которых ставка доходит до 10%, а не как устройства для передачи данных, импорт которых пошлиной не облагается.

По мнению истца, iWatch не является часами, так как устройство не работает без смартфона. "Без синхронизации с материнским устройством данное устройство время отсчитывать не умеет", - заявила в суде представитель "Эппл Рус".

Представители Apple также апеллировали к проекту решения комиссии ЕЭК, которое касается классификации этого устройства. "В этом проекте решения сделаны выводы о том, какими функциональными качествами должно обладать это устройство, чтобы подпадать в товарную позицию 8517 (электронные устройства), и наше устройство полностью соответствует тому описанию, которое дано в проекте решения комиссии", - сообщила представитель компании. Однако судья данный довод отклонила, поскольку проект в настоящее время окончательно не принят.

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