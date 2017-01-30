На консультации РФ и ЕС по антидемпинговым пошлинам на сталь отведено 60 дней

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ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. У России и Евросоюза будет 60 дней для урегулирования путем консультаций спора, касающегося российского холоднокатаного проката.
Об этом сообщили ТАСС в секретариате Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве в связи с поданным 27 января РФ иском для обжалования антидемпинговых пошлин ЕС.
"Запрос о проведении консультаций формально инициирует спор в ВТО, - пояснила ТАСС официальный представитель ВТО Джессика Эрмоза. - Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение, не прибегая к дальнейшей тяжбе". Если по прошествии 60 дней консультации не приведут к разрешению спора, отметила она, то "истец может попросить о вынесении решения панелью арбитров".
В ответ на просьбу прокомментировать спор, касающийся российского холоднокатаного проката, Джессика Эрмоза сказала, что в практику секретариата ВТО не входят "комментарии по спорам ее членов, а также спекуляции относительно возможных итогов".
Как сообщило ранее Минэкономразвития РФ, Россия 27 января направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования, отмечалось в сообщении.
В августе 2016 года ЕС на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Санкции коснулись крупнейших российских металлургических компаний - размер антидемпинговых пошлин для ОАО "ММК" составляет 18,7%, для ПАО "Северсталь" - 34%, для ПАО "НЛМК" и всех остальных компаний - 36,1%. В 2016 году Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование по заявлению Eurofer (ассоциации металлургов ЕС). Впоследствии аналогичное дело было возбуждено и по горячекатаному прокату.