Миллер: длительное похолодание на Украине создает риск для транзита газа из РФ в Европу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Длительное похолодание на Украине создает риск для транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью "Российской газете".

"В случае серьезного длительного похолодания производительности хранилищ может не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей. Смогут ли наши украинские коллеги в этой ситуации выполнять обязательства по обеспечению надежного транзита российского газа, предназначенного для европейских потребителей, - большой вопрос", - отметил Миллер.

Ранее глава "Газпрома" сообщал, что компания фиксирует снижение запасов газа в подземных хранилищах Украины, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода пикового потребления. Он также добавил, что суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%.

25 января в "Укртрансгазе" отметили, что объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 10,472 млрд куб м. По данным компании, запасов газа в хранилищах достаточно для отопительного сезона 2016-2017 годов, а при сильном похолодании есть техническая возможность дополнительного импорта. К концу отопительного сезона в ПХГ объемы газа не опустятся ниже 8 млрд куб м.

По оценке Фонда национальной энергетической безопасности, в силу технологических особенностей буферный газ (неснижаемый остаток для обеспечения подъема газа в требуемых объемах) в украинских хранилищах должен составлять 6-7 млрд куб. м.