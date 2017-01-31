"Лукойл" поддержит авиатуризм, научные экспедиции и экологию на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. ПАО "Лукойл" поддержит развитие авиатуризма, научные экспедиции, строительство социальных объектов и экологические проекты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2019 года. Соглашение об этом подписали президент компании Вагит Алекперов и губернатор округа Дмитрий Кобылкин, сообщили в пресс-службе правительства округа.

"Согласно документу, сотрудничество будет развиваться по нескольким актуальным направлениям: обеспечение охраны окружающей среды, ведение экологического мониторинга, сохранение исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В 2017 году "Лукойл" окажет содействие администрации поселка Тазовский в строительстве универсального спорткомплекса с плавательным бассейном и многоквартирного жилого дома, Российскому центру освоения Арктики - в проведении научных мероприятий на Гыданском полуострове, островах Белый и Вилькицкого, а также Федерации легкой и сверхлегкой авиации "Крылья Арктики" - в развитии дельтапланерного спорта и авиатуризма", - отметили в пресс-службе.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2019 года. "Соглашение дает возможность и нам, и руководству региона прогнозировать и социально-экономическую обстановку и, в том числе, результат промышленных инвестиций. Компания приняла решение в этом году, несмотря на сложный финансовый период для отрасли, о дополнительных социальных инвестициях и развитии еще двух месторождений на территории Ямало- Ненецкого автономного округа", - приводятся в сообщении слова Алекперова.

Также нефтянная компания будет способствовать сохранению и повышению уровня занятости населения ЯНАО, в том числе за счет развития внутрирегиональных вахт и создания дополнительных рабочих мест. "В этом же направлении компания рассмотрит вопрос о трудоустройстве в приоритетном порядке граждан, проживающих на территории округа, исходя из наличия соответствующих компетенций. "Лукойл" будет оказывать помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сумма соглашения не разглашается.

"Мы расширили соглашение, спасибо за то, что компания приняла такое решение. В поселке Тазовский появится долгожданный большой спортивный комплекс. Это последний райцентр округа, где пока такой объект отсутствует, думаю, за три года мы его построим. И, конечно, ценен вклад в экологические программы и благотворительность", - сказал Кобылкин.

В октябре 2016 года "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО. В настоящее время на месторождении пробурено 107 скважин, включая 72 нефтяные и 31 газовую. Среднесуточная добыча из 36 скважин составляет более 3 тыс. тонн. Запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 86 млн т нефти и газового конденсата и 253 млрд куб. м газа.