Путин поручил "Норникелю" и властям региона вместе решать кадровые проблемы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил генеральному директору ГМК "Норильский Никель" Владимиру Потанину наладить прямые контакты с местными и федеральными властями по решению проблем переселения и трудоустройства высвобождающихся работников.

На встрече с главой государства Потанин признал, что "совместный план (по решению кадровых проблем вместе с властями), который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан". Путин рекомендовал заняться подготовкой такого проекта. "Что касается переселения, трудоустройства высвобождающегося персонала - здесь обязательно нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью", - отметил президент, добавив, что лично обсудит данный вопрос с губернатором Красноярского края.

Руководитель предприятия заверил, что уделяет много внимания кадровым проблемам. "Дело в том, что облик нашего работника за последние 10-15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим уже и широкополосный интернет, и определенные услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы над этим много работаем", - сказал Потанин. По его словам, "в связи с техническим перевооружением, необходима переподготовка людей, повышение их квалификации". "При закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина даже получили новые специальности", - сообщил гендиректор "Норильского никеля".

Он отметил, что предприятию "пока приходится пользоваться специалистами практически из всех регионов". "Мы приглашаем на работу по возможности специалистов из любого региона, создаем им в Норильске условия, выделяем либо общежитие, либо квартиру, пытаемся создать более или менее мобильный рынок", - пояснил он. По мнению Потанина, в прежние годы "люди думали приехать в Норильск на три-пять лет подзаработать, а потом уехать на материк, но выяснилось, что многие из них приехали на всю жизнь". "Мы хотим дать возможность людям работать сколь угодно долго в Норильске, но чтобы у них был выбор, чтобы они могли все- таки в случае изменения семейных обстоятельств или еще каких-то поменять свою работу, переехать в места более благоприятного проживания", - заверил руководитель "Норильского никеля".

Он уточнил, что у предприятия "есть специальная программа по переселению людей на материк", по которой ежегодно переселяются до 500 человек, а "Норильский никель" помогает им в получении новых квартир. "Средний уровень заработной платы у нас превышает 90 тысяч рублей - одна из самых высоких зарплат в стране", - добавил Потанин.