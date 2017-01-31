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Deutsche Bank заплатит в Великобритании £163 млн по делу об отмывании денег

Экономика и бизнес
31 января, 14:46 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН/ЛОНДОН 31, января. /ТАСС
В управлении по контролю за финансовой деятельностью страны заявили, что "это самый большой денежный штраф", который ведомство когда-либо выносило за подобные нарушения
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© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН/ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Deutsche Bank выплатит британским властям £163 млн (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

"В рамках мирового соглашения с FCA (британское Управление по финансовому надзору) мы согласились на выплату компенсации в размере £163 млн. Сумма была понижена на 30%, так как банк согласился пойти на сделку с FCA на ранней стадии расследования", - отметили в Deutsche Bank.

Об этом же сообщается в пресс-релизе Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании, которое отмечает, что "это самый большой денежный штраф", который ведомство когда-либо выносило за подобные нарушения.

"Deutsche Bank подверг финансовую систему Соединенного Королевства рискам финасовых преступлений, не сумев осуществить надлежащий надзор за формированием новых взаимоотношений с клиентами", - заявил британский регулятор.

Ранее стало известно, что кредитная организация была также оштрафована Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на $425 млн (около €397 млн) за нарушение американских законов путем вывода из России порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Речь идет о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке. Органы финансового надзора в США и Великобритании сочли, что Deutsche Bank не оказывал должного противодействия совершению сомнительных сделок.

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