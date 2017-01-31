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Минкомсвязь рассчитывает сформулировать поправки к "пакету Яровой" через 1-2 недели

Экономика и бизнес
31 января, 16:31 дата обновления: 31 января, 17:01 UTC+3
Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд руб.
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минкомсвязь рассчитывает сформулировать поправки к антитеррористическому пакету законов (так называемый "пакет Яровой") через 1-2 недели. Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил журналистам.
"Планируем в течение 1-2 недель продискутировать с операторами и выйти на конкретные формулировки этих поправок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр также добавил, что вопрос с российским оборудованием для исполнения требований "пакета Яровой" пока не решен.

Никифоров подчеркнул, что министерство в отношении исполнения антитеррористического пакета готово поддержать "ту позицию, которая будет удобна операторам".

Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд руб., заявил ранее замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы по вопросу отмены "пакета Яровой".

Волин также сообщал, что Минкомсвязь договорилась с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема трафика, который необходимо хранить согласно "пакету Яровой".

В частности, предлагается отменить хранение "избыточной информации" - интернет-видео, IP-TV, торрентов и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб. Помимо операторов связи, под действие "пакета Яровой" попадают также интернет-компании.

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Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" могут составить 100 млрд руб.

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