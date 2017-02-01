Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку Росстата

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росстат опубликовал первую оценку динамики ВВП России по итогам 2016 года. Так, спад ВВП за прошлый год, согласно данным статслужбы, составил 0,2%, что значительно лучше оценки Минэкономразвития - 0,6%.

Наибольший рост по итогам минувшего года зафиксирован в сфере сельского хозяйства (+3,5%), финансовой деятельности (+2,3%), а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+2,4%). Наибольший спад произошел в сегменте строительства (-4,3%), гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,5%).

При этом расходы на конечное потребление снизились на 3,8% по отношению к 2015 году, валовое накопление выросло на 3,3%, а валовое накопление основного капитала сократилось на 1,4%.

Кроме того, Росстат в очередной раз улучшил динамику падения ВВП в 2015 году - до 2,8% против предыдущей оценки в 3%. Ранее ведомство пересмотрело этот показатель с 3,7% до 3%.

Краткосрочный эффект

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что озвученные Росстатом данные по снижению ВВП в 2016 году - это не повод для завышенных ожиданий относительно роста экономики в 2017 году.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что свой вклад в такую оценку внес рост промышленного производства, наблюдавшийся в декабре 2016 года. "Если смотреть уже более подробно саму промышленность, то тут, безусловно, добыча полезных ископаемых хорошо прирастала, производство электроэнергии - там рост больше 5%, причем обусловлено это было погодным фактором, было достаточно холодно", - пояснил эксперт.

При этом он усомнился, что в 2017 году стоит ожидать значительного роста ВВП, то есть намного выше спрогнозированного Минэкономразвития в 0,6%. Причем затормозить его может соглашение о сокращении добычи нефти. "Не факт, что в 2017 году рост экономики будет значительно выше прогнозного, потому что в рамках соглашения ОПЕК мы, наоборот, должны сокращать добычу нефти. Что касается производства электроэнергии - неизвестно, какая будет погода", - сказал Николаев.

По его словам, вряд ли рост российской экономики в текущем году будет намного выше 1%. "А с чего бы ему быть? Кратковременный результат (в 2016 году - прим. ред.) достигнут за счет денежно-кредитной политики, подавления инфляции и так далее. Но это кратковременный результат. Все внутренние проблемы, о которых говорилось в президентском послании, не решены - внешние шоки, санкционное противостояние, невысокие цены на нефть остаются. То есть основные проблемы остаются, и это надо принимать во внимание, когда мы говорим о перспективах роста экономики", - подчеркнул эксперт.

Кризис пришел надолго

В свою очередь директор Института роста экономики им. П.А. Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что продолжение падения ВВП после значительного обвала в 2015 году подтверждает самый плохой сценарий.

"Обычно после резкого падения на следующий год происходит "отскок" за счет эффекта низкой базы, как было, например, в 2010 году. По предварительной оценке Всемирного банка и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, спад ВВП в 2016 году составил 0,6%. При этом весь мир, который живет в той же "новой реальности", что и Россия, вырос на 3,2% по предварительной оценке Всемирного банка", - указала Алехнович.

Таким образом, учитывая принятый на 2017-2019 годы бюджет, в котором заложено сокращение государственных расходов на развитие экономики и поддержку доходов населения, России стоит ожидать продолжения нисходящей динамики. "То есть кризис пришел всерьез и надолго, и чтобы предотвратить падение, необходимо принимать стратегию роста экономики, в которой будут указаны новые источники роста, системные решения по активизации этих источников и предусмотрена четкая синхронизация налоговой, денежно- кредитной, бюджетной и других политик с целью обеспечения этого роста. Мы можем расти на 3,5-5% в ближайшие три года", - считает эксперт.

Пересмотр квартальных показателей

Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева не исключила, что позитивная оценка Росстата по итогам 2016 года связана с пересмотром квартальных показателей. "А если это результат, который не предполагает пересмотра квартальных данных, то получается, что в четвертом квартале у нас был очень неплохой рост", - сказала она.

Цепляева отметила, что для нее сокращение потребления домашних хозяйств на 5% было ожидаемым. "А падение валового накопления на 1,4% говорит о том, что существовавшие ранее расхождения в методике при оценке валового накопления методом национальных счетов и инвестиций в основной капитал, который Росстат нам дает, достаточно большое", - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что рост валового накопления на 3,3% при снижении валового накопления основного капитала на 1,4% говорит о резком росте запасов.

"Тут можно сказать, что адаптация закончилась и производство оживляется. Но сказать, что они нам предвещают выход в зону бурного роста, я не могу. Хотя я рассчитываю, что в этом году ситуация с реальными располагаемыми доходами населения улучшится. Наш прогноз исходит из цены на нефть в 50$ за баррель. Пока цены выше. Уровень неопределенности пока очень высокий. Это связано и с дисциплиной внутри картеля (ОПЕК), и с независимыми производителями нефти. Наш прогноз роста экономики сейчас - 1,2% в 2017 году. Но эти цифры могут быть и выше", - заключила эксперт.