Минавиа АРЕ призвало воздержаться от спекуляций по дате возобновления авиасообщения с РФ

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КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Министерство гражданской авиации Египта призвало в субботу СМИ воздержаться от спекуляций по поводу даты восстановления авиасообщения с Россией. Соответствующее заявление было распространено по информационным каналам ведомства.
"В ответ на данные средств массовой информации о том, что проходящий в настоящее время инспекционный визит российских специалистов является последним перед возобновлением полетов, министерство заявляет следующее: окончательные сроки восстановления авиасообщения не определены, - отмечается в заявлении. - Просим СМИ воздерживаться от распространения неофициальных сведений и придерживаться только официальной информации". "Это в наших общих интересах", - отметили в ведомстве.
В настоящее время во втором терминале Каирского международного аэропорта работает группа экспертов, которая занимается проверкой установленного там биометрического оборудования и систем безопасности. Эта инспекция может стать финальной перед тем, как будет подготовлен окончательный отчет по системам безопасности египетских аэропортов и будет поставлен вопрос о сроках восстановления прерванного в ноябре 2015 года после крушения российского самолета на Синае воздушного авиасообщения между странами.