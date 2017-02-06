ФАС возбудила второе дело о сговоре на торгах компьютерной техникой для органов власти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ФАС возбудила второе дело о сговоре на торгах компьютерной техникой и программного обеспечения для органов власти. Как сообщила пресс-служба ведомства, дело возбуждено в отношении "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Адаптивные технологии" и "Экспресс+Сервис".

ФАС подозревает поставщиков в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и программных средств ФКУ "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Пенсионному фонду РФ. Общая сумма начальных цен государственных контрактов на аукционах составляет более 2 млрд руб.

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения п.2 ч. 1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

"В выявленных аукционах снижение начальной цены государственного контракта, как правило, являлось минимальным. Кроме того, установлены случаи, когда после окончания торгов победитель покупал компьютерную технику у "проигравшего" участника по более низкой цене и перепродавал ее заказчику. В таком случае уместно также говорить о наличии материального ущерба для заказчиков. Мы планируем исследовать данные вопросы совместно с правоохранительными органами", - отметил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

За антиконкурентное соглашение с целью поддержания цены на торгах законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 50% от начальной стоимости предмета торгов.

Кроме того, в случаях, когда антимонопольный орган усматривает признаки преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ, материалы дела направляются в правоохранительные органы.

"Это уже второе по счету дело о сговоре на торгах компьютерной техникой и программного обеспечения для органов власти. Мы полагаем, что не последнее, так как наблюдаем явные признаки критического уровня картелизации в этой сфере", - пояснил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В ноябре 2016 г. ФАС обнаружила признаки картеля при поставке системных блоков для системы ГАС "Выборы". В связи с этим ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний- поставщиков компьютерной техники "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "КРОК инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", и "Производственная компания Аквариус".