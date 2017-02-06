Власти Севастополя устранят нарушения в договоре аренды с "Ночными волками"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя примет меры по устранению нарушений законодательства в договоре аренды земли возле горы Гасфорта с байк-клубом "Ночные волки". Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"В договоре аренды с "Ночными волками" есть небольшие нарушения, их нельзя трактовать как существенные, они требуют приведения в соответствие с законодательством, поэтому сейчас мы будем приводить договор в соответствие", - сказал Овсянников.
Как ранее сообщил ТАСС, Молодежная автономная некоммерческая организация "Ночные волки" арендует у правительства Севастополя земельный участок площадью 267 га на территории около горы Гасфорта, где ежегодно проводит байк-шоу. По словам главы комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, в ноябре 2015 года Генпрокуратура РФ указала, что при заключении этого договора были допущены нарушения законодательства, том числе земельного, градостроительного, природоохранного, водного, об объектах культурного наследия.