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Власти Севастополя устранят нарушения в договоре аренды с "Ночными волками"

Экономика и бизнес
6 февраля, 20:29 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
На земельном участке площадью 267 га около горы Гасфорта ежегодно проводится байк-шоу
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя примет меры по устранению нарушений законодательства в договоре аренды земли возле горы Гасфорта с байк-клубом "Ночные волки". Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

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"В договоре аренды с "Ночными волками" есть небольшие нарушения, их нельзя трактовать как существенные, они требуют приведения в соответствие с законодательством, поэтому сейчас мы будем приводить договор в соответствие", - сказал Овсянников.

Как ранее сообщил ТАСС, Молодежная автономная некоммерческая организация "Ночные волки" арендует у правительства Севастополя земельный участок площадью 267 га на территории около горы Гасфорта, где ежегодно проводит байк-шоу. По словам главы комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, в ноябре 2015 года Генпрокуратура РФ указала, что при заключении этого договора были допущены нарушения законодательства, том числе земельного, градостроительного, природоохранного, водного, об объектах культурного наследия.

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