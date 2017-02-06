Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банков

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch одновременно подтвердило и отозвало рейтинги по национальной шкале у 44 российских нефинансовых и 64 финансовых компаний и банков, говорится в сообщении агентства.
В списке, в частности, значатся "Аэрофлот", "Мираторг", "Энел Россия", "ФПК" (входит в РЖД"), "Мегафон", МТС, НЛМК, "Новатэк", "Газпром", "Ростелеком", "Трансконтейнер" и другие. В числе банков - "Тинькофф банк", "Пересвет", "Альфа-банк", "Европлан", Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, Совкомбанк, "Связь-банк" и другие.
Агентство отмечает, что данное рейтинговое действие не влияет на существующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.
В конце декабря 2016 года Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Такое решение было принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях. Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.