МВФ призвал Грецию восстановить рост экономики

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Властям Греции придется предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию своего долга, что потребует проведения жесткой политики, в том числе сокращения пенсионных выплат. К такому заключению в понедельник пришел Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), сообщила пресс-служба организации.

"Большинство директоров считает, что, несмотря на те огромные жертвы, на которые пошла Греция, и щедрую помощь со стороны европейских партнеров, для восстановления стабильности долга может потребоваться его дальнейшее сокращение. Они подчеркнули, что такое сокращение нужно рассчитать, основываясь на реалистичных оценках способности Греции достичь устойчивого профицита бюджета и долгосрочного роста", - говорится в сообщении МВФ. В Фонде при этом отмечают, что списание долгов должно обязательно сопровождаться применением политики, направленной на восстановление экономического роста.

В МВФ полагают, что сокращение бюджета Греции не понадобится и, "учитывая впечатляющие достижения", среднесрочный первичный профицит бюджета может достигнуть 1,5% от ВВП. "Тем не менее директоры призвали к ребалансировке финансовой политики, расширив сбор налогов с доходов физических лиц и рационализировав расходы на пенсионное обеспечение для создания возможности по оказанию адресной социальной помощи уязвимым группам населения и понижения налоговой ставки", - добавляют в пресс-службе.