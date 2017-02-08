Росавиация направит в правительство РФ доклад по итогам проверки аэропорта Каира

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доклад по итогам очередной инспекции аэропорта Каира российскими специалистами будет направлен в правительство РФ 8 февраля. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
"Группа наших специалистов в очередной раз побывала в аэропорту Каира. Доклад по результатам этого визита в настоящее время готовится и будет представлен в установленном порядке руководству страны. Доклад уже сегодня будет направлен", - сказал он.
В конце декабря 2016 года была проведена очередная инспекция аэропорта Каира российскими авиаспециалистами. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха только в середине января 2017 года.
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.