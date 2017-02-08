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Росавиация направит в правительство РФ доклад по итогам проверки аэропорта Каира

Экономика и бизнес
8 февраля, 13:28 дата обновления: 8 февраля, 13:30 UTC+3
Группа специалистов ведомства побывала в аэропорту с очередной инспекцией
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доклад по итогам очередной инспекции аэропорта Каира российскими специалистами будет направлен в правительство РФ 8 февраля. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Группа наших специалистов в очередной раз побывала в аэропорту Каира. Доклад по результатам этого визита в настоящее время готовится и будет представлен в установленном порядке руководству страны. Доклад уже сегодня будет направлен", - сказал он.

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Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что авиаспециалисты РФ проведут очередной аудит безопасности аэропортов Египта в первой половине февраля. По его словам, проверка будет проведена сразу трех аэропортов: Каира, Шарм- эш-Шейха, Хургады.

В конце декабря 2016 года была проведена очередная инспекция аэропорта Каира российскими авиаспециалистами. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха только в середине января 2017 года.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.

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